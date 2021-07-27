Польский дипломат заявил о «поражении России» из-за украинцев

Украина, Польша и Литва имеют «общее европейское наследие», при этом Москва якобы пытается повлиять на спор об исторических корнях русских и украинцев. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио».

Историю невозможно исказить, <...> они обречены на поражение, — отметил дипломат.

Главы МИД Украины, Польши и Литвы в начале июля 2021 года подписали некоторые документы, среди которых была декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях, а также план мер по «противодействию российской дезинформации».

Ранее стало известно, что большинство украинцев «исторически и духовно» не считают себя одним народом с русскими. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». Отмечается, что 55% жителей Украины не считают себя единым народом с русскими. Обратной точки зрения придерживается 41%.