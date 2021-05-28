Польша потребовала от Германии €5 млрд за «Северный поток — 2»

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Власти Германии обязаны компенсировать Польше строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил министр национальной обороны страны Ян Парыс в интервью изданию Do Rzeczy. Политик потребовал €5 млрд.

Наше государство должно потребовать у Германии компенсацию. Немцы потратили €5 млрд на строительство «Северного потока — 2», так что пусть они выделят €5 млрд на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы, — высказался министр.

По его словам, американский лидер Джо Байден дал согласие на строительство газопровода, но не осознаёт, что этот проект вызывает конфликт между странами «Бухарестской девятки» и Украины. Парыс считает, что бывший президент США Дональд Трамп уделял больше внимания интересам европейских государств, чем нынешний глава Белого дома.

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что американский лидер Джо Байден отказался ввести санкции против «Северного потока — 2», поскольку ошибочно оценивает реальность. Эксперт убеждён, что газопровод «взорвёт» или «может взорвать» ЕС. Щерский считает, что теперь Германия будет зависима от поставок газа из России, значит, Москва будет оказывать влияние на политику и экономику ЕС.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.