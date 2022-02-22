Политолог рассказал, признает ли Россия Приднестровье после ЛНР и ДНР

У России нет необходимости признавать Приднестровье, так как Молдавия его не атакует, заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв изданию EADaily. Защитить ДНР и ЛНР иначе было нельзя, уверен он.

Отношения Молдавии с Россией гораздо более конструктивны. Мы же признаём эти два региона потому, что нет другого способа их защитить. Молдвия не атакует Приднестровье, к счастью, и с нами не находится в прямой конфронтации. Такой необходимости там нет, — сказал Журавлев.

Он добавил, что признание Россией ДНР и ЛНР в Киеве, Молдавии и США расценят как нападение на Украину. Но признать республики Россия была вынуждена, считает Журавлев, потому что её не слышат уже восемь лет.

Ранее Лондон выразил официальный протест российскому послу из-за «подрыва суверенитета Украины». Отмечается, что британская сторона ясно дала понять дипломату РФ, что Москва «заплатит за свои действия дальнейшими санкциями, если не выведет свои войска».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ остаётся открытой к дипломатическим контактам с западными партнёрами и заинтересована в них. Он также подчеркнул, что, несмотря на признание Россией ДНР и ЛНР, ситуация в республиках по-прежнему неспокойная.