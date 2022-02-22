Лондон выразил протест из-за «подрыва суверенитета Украины»

Лондон выразил официальный протест российскому послу из-за «подрыва суверенитета Украины», сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на представителя МИД Великобритании Макса Блейна. Отмечается, что британская сторона ясно дала понять российскому послу, что Россия «заплатит за свои действия дальнейшими санкциями, если не выведет свои войска».

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития вызвало посла России Андрея Келина, чтобы зарегистрировать официальный протест Великобритании Российской Федерации в связи с продолжающимся подрывом Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и вопиющим пренебрежением международными обязательствами и обязательствами, которые она добровольно подписала, — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и настаивает на том, чтобы Россия немедленно вывела свои вооружённые силы.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков. Речь идёт о Черноморском банке развития и реконструкции, Генбанке, Индустриальном сберегательном банке. Также стало известно о замораживании активов ПАО «Промсвязьбанк» и банка «Россия». Под ограничительные меры также попали бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги, которым запретят въезд в страну. Подобное решение Лондон принял на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признаёт ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали. По его словам, Москва остаётся открытой к дипломатическим контактам с западными партнёрами, она в них заинтересована. Он также подчеркнул, что несмотря на признание Россией республик, ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, многие жители испытывают чувство опасности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ.