Британия ввела санкции против пяти российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в парламенте. Речь идёт о Черноморском банке развития и реконструкции, Генбанке, Индустриальном сберегательном банке. Также стало известно о замораживании активов ПАО «Промсвязьбанк» и банка «Россия». Под ограничительные меры также попали бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги, которым запретят въезд в страну. Подобное решение Лондон принял на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Введение российских войск на независимые территории Украины приравнивается к вторжению. Россия отрицает Украину как страну и признаёт её существование как смертельную угрозу для целостности своей страны. Это предлог для их вторжения, — заявил Джонсон.

По его словам, Европе необходимо также готовиться к военному наступлению России на Украину. Джонсон предупредил, что в худшем случае европейская страна с населением 44 млн человек станет мишенью агрессии, которая, по его словам, была начата без всякой обоснованности.

Ранее ЕС заявил, что его санкции против России могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая «военную». В общей сложности рассматриваются санкции против более чем 350 россиян, включая депутатов Госдумы.

Также в ЕС поддержали санкции против командующих силами РФ в ДНР и ЛНР и обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России. Для введения ограничений необходимо одобрение со стороны государств ЕС. Агентство отмечает, что ЕС, скорее всего, согласится на некоторые ограничительные меры, поскольку этот шаг рассматривается как нарушение Минских соглашений.