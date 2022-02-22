В Евросоюзе пояснили, кого коснутся готовящиеся санкции против РФ

В Евросоюзе заявили, что санкции против России могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая «военную». Ограничительные меры будут введены в отношении лиц, голосовавших за решения о признании независимости двух республик, а также в отношении работающих в этих регионах организаций, сообщает Bloomberg. В частности, ЕС планирует ввести рестрикции против госкорпорации ВЭБ.РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. В общей сложности рассматриваются санкции против более чем 350 россиян, включая депутатов Госдумы.

ЕС рассматривает возможность введения санкций против 351 депутата Государственной Думы Российской Федерации, проголосовавших за признание сепаратистских регионов на востоке Украины. <...> Против ещё 11 россиян, предложивших признать республики, также могут быть введены санкции, — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в ЕС поддержали ограничительные меры против командующих силами РФ в ДНР и ЛНР и обсудили санкции против финансирования суверенного долга России. Для введения ограничений необходимо одобрение со стороны государств — членов Союза.

Агентство отмечает, что ЕС, скорее всего, введёт санкции, поскольку признание Россией ДНР и ЛНР рассматривается как нарушение Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что предложения Еврокомисcии по рестрикциям против России могут включать запрет на торговлю с ЛHР и ДHР, а также на добычу полезных ископаемых.

Премьер-министр Великобритании Бориc Джонсон, в свою очередь, заявил, что страна введёт против РФ пакет санкций из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. По его словам, огрaничительные меры будут затрагивать «самым жёстким образом» роcсийские экономические интересы.