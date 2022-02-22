Песков пояснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, в которых они себя провозглашали, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва остаётся открытой к дипломатическим контактам с западными партнёрами, она в них заинтересована, сообщает ТАСС.

В тех границах, в которых они себя провозглашали, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что несмотря на признание Россией республик, ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, многие жители испытывают чувство опасности.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.