Политолог рассказал, какая организация станет для Москвы альтернативой ООН Политолог Ткаченко: БРИКС становится альтернативой ООН для Москвы

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Для России и Китая БРИКС становится запасным аэродромом на случай, если ООН будет парализована полностью, поэтому тема расширения этой организации сильно беспокоит президента США Джо Байдена, заявил NEWS.ru политолог-международник Станислав Ткаченко. По его словам, для Москвы ООН со временем стала площадкой, где можно в очередной высказать свою точку зрения противникам, но сама ООН уже давно парализована.

ООН давно парализована, так как принимает санкции, которые не соблюдается, она не может договориться по резолюциям в течении десятилетий. В принципе, ООН — это просто место, где Москва находится в постоянном контакте со своими противниками, они никуда не убегут, потому что вынуждены слушать и иметь дело с Москвой. В этом смысле Байден правильно беспокоится, что с какого-то момента ключевые экономические решения или решения, связанные с развитием государств Глобального Юга, уйдут из ООН в БРИКС, — отметил Ткаченко.

По словам политолога, американцы решили действовать, пока не стало слишком поздно.

Лучше сейчас поднять этот вопрос, поговорить об этом, чем потом разводить руками, — заключил Ткаченко.

О том, что Байден собирается поднять вопрос о внесении изменений в Совет Безопасности ООН, накануне заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, это произойдет на следующей неделе, когда американский лидер будет выступать на Генассамблее ООН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Совету Безопасности ООН нужна трансформация для повышения эффективности, но для этого необходимо согласие всех его участников. Представитель Кремля отметил, что данная тема действительно является актуальной. Он напомнил, что российская сторона поднимала ее неоднократно.