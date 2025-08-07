Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:31

Политолог ответил, в какой стране могут встретиться Путин и Трамп

Политолог Блохин: Путин и Трамп могут встретиться в Турции

Турция, Стамбул Турция, Стамбул Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут встретиться в Турции, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, место и модератор важны для проведения переговоров, однако не играют ключевой роли.

Может быть, это будет опять Турция, где ранее проходили встречи [делегаций России и Украины]. Многое зависит от модератора, но не все. Хотя, с одной стороны, площадка важна, но на самом деле не играет ключевой роли, — сказал Блохин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что перспективы развития всего мира зависят от США и России. По его словам, встреча Путина и Трампа должна быть насыщенной, хорошо проработанной и продуктивной. Депутат добавил, что переговоры глав ядерных держав должны оправдать ожидания международного сообщества.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее выразил мнение, что встреча Путина и Трампа не остановит наступление Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. По его словам, боевые действия продолжатся до тех пор, пока не будет выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим России.

США
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Турция
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
