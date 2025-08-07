Политолог ответил, в какой стране могут встретиться Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут встретиться в Турции, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, место и модератор важны для проведения переговоров, однако не играют ключевой роли.

Может быть, это будет опять Турция, где ранее проходили встречи [делегаций России и Украины]. Многое зависит от модератора, но не все. Хотя, с одной стороны, площадка важна, но на самом деле не играет ключевой роли, — сказал Блохин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что перспективы развития всего мира зависят от США и России. По его словам, встреча Путина и Трампа должна быть насыщенной, хорошо проработанной и продуктивной. Депутат добавил, что переговоры глав ядерных держав должны оправдать ожидания международного сообщества.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее выразил мнение, что встреча Путина и Трампа не остановит наступление Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. По его словам, боевые действия продолжатся до тех пор, пока не будет выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим России.