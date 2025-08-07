Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 12:17

В Госдуме объяснили важность встречи Путина и Трампа

Депутат Шеремет: именно от США и России зависят перспективы развития всего мира

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Перспективы развития всего мира зависят от Соединенных Штатов и России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть насыщенной, хорошо проработанной и продуктивной. Он добавил, что переговоры глав ядерных держав должны оправдать ожидания международного сообщества.

Россия последовательна и открыта для учитывающего интересы обеих сторон мирного формата переговоров. Поэтому считаю, что встреча лидеров двух ядерных держав не должна быть с кондачка, пустой и формализованной. Она должна быть насыщенной, хорошо проработанной и продуктивной, чтобы оправдать ожидания от нее всего международного сообщества. Ведь именно от лидеров таких крупнейших держав, как Россия и США, зависят сценарий и перспективы развития или заката всего человечества, — высказался Шеремет.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва может стать местом встречи Путина и Трампа. По его словам, время и город, где пройдут переговоры лидеров двух держав, уже были согласованы, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.

