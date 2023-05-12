Политолог описал выгоды КНР от завершения украинского конфликта Политолог Асафов заявил об экономической заинтересованности Пекина в скорейшем завершении СВО

Фото: Министерство обороны Украины

Китай заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине, так как это приведет к снижению санкционного давления и нормализации торговых отношений по всему миру, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Александр Асафов. По его словам, это несет очевидную экономическую выгоду для КНР.

Выгоды для Китая от завершения конфликта очевидны: страна заинтересована в отсутствии санкционного давления в мире и в нормализации торговли. Это возможно только при условии нормализации международной обстановки, — объяснил эксперт.

Кроме того, как отметил политолог, инициативы КНР по преодолению украинского кризиса могут использоваться в дальнейшем поиске и достижении компромиссов в вопросах снижения напряженности уже по линии Китай — Тайвань и другим острым для Пекина темам, которые уже прорабатывает Вашингтон. Политолог, в частности, предупредил о риске возникновения нового витка напряженности в связи с возможным появлением центра НАТО в Японии с перспективой размещения антикитайской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения украинского кризиса.