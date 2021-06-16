Политолог дал прогноз на результаты встречи Путина и Байдена в Женеве

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Во время встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом никаких соглашений заключаться не будет, кроме возвращения послов и дипломатической собственности. Такое предположение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, пишет «Москва 24».

По мнению эксперта, если будут какие-то серьёзные предложения, то стороны обсудят Украину. Самым большим прорывом, если он произойдет, станет согласие на то, чтобы определить формат постоянно идущих переговоров о стратегической стабильности и выходе на СНВ-4.

Брутер также считает, что по итогам женевского саммита отношения между США и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону.

Контакты предназначены для того, чтобы заключать некие промежуточные договорённости, если это возможно, обмениваться мнениями, но они не для того, чтобы улучшить отношения. Если у нас есть претензии к Америке, они не закончатся после этой встречи, аналогично и наоборот, — сказал он.

Ранее в Женеве начались переговоры президентов в узком составе. На встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию встречи Путина и Байдена в Женеве.