Экс-сенатор рассказал о выгоде США от ситуации в Афганистане

США выгодно то, что талибы захватили Афганистан, так как они получат от этого определённую прибыль, и это часть их стратегии. Об этом телеканалу «360» сообщил бывший сенатор, в настоящее время возглавляющий Российский Союз ветеранов Франц Клинцевич.

Я не очень понимаю, почему американцы не передали технику, вооружение, боеприпасы представителям действующей власти, а просто всё бросили и фактически передали на блюдечке «Талибану» (организация запрещена в РФ), который всё это захватил. Но это не случайно, — отметил эксперт.

Он считает, что американцы сбежали из Афганистана, но в этом был чёткий расчёт. По мнению Клинцевича, сейчас России следует продолжать держать диалог. К тому же у российских дипломатов есть сирийский опыт. Политик обратил внимание на то, что за последние три года в Афганистане в разы выросло количество приверженцев запрещенного в России «Исламского государства».

Также экс-сенатор предупредил, что может резко возрасти наркотрафик, ведь в этом заключается часть американской стратегии, в этом их прибыль.

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович заявил, что после прихода к власти боевиков движения «Талибан» в Афганистане и в других странах Центральной Азии могут укрепиться представители других террористических организаций.