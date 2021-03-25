Politico: Россия и США провели встречу по «напряжённости в космосе»

https://static.news.ru/photo/c7701216-8d52-11eb-8f72-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Представители РФ и США 23 марта встречались, чтобы обсудить способы снятия «напряжённости в космосе» между двумя государствами.

Об этом высокопоставленный источник из Белого дома рассказал изданию Politico. Вашингтон выступил инициатором встречи. Источник не уточнил, где именно состоялись переговоры и кто участвовал в обсуждении.

США хотят сотрудничать с международным сообществом в вопросе ответственного поведения в космосе. Все страны заинтересованы в том, чтобы действовать ответственно в космосе для обеспечения безопасности, стабильности, защищённости и долгосрочной устойчивости космической деятельности, — уточнил собеседник издания.

Источник добавил, что США рассчитывают на продолжение контактов с Россией и другими космическими державами и намерены выработать нормы ответственного поведения в космическом пространстве.

Ранее Министерство торговли США заявило о намерении расширить санкционные меры в отношении России. Причиной называлась ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. По данным американского ведомства, ограничения коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. При этом некоторые исключения на срок до 1 сентября 2021 года оставят для отраслей авиации и космоса, писал NEWS.ru.