США расширят санкции в отношении РФ из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/eced5ad0-8726-11eb-a9c1-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Министерство торговли США с 18 марта расширит экспортные ограничения в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Россия вносится в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт оружия и оборонных услуг. По торговле в сферах авиации и космоса будет действовать ряд исключений, но только до 1 сентября.

Бюро промышленности и безопасности расширит экспортные ограничения в отношении России в соответствии с выводами госсекретаря США от 2 марта 2021 года о том, что власти РФ использовали химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан, — цитирует ТАСС заявление американского ведомства.

Уточняется, что с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа».

Как писал NEWS.ru, о введении санкций в отношении РФ за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года США могут объявить уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте. Более подробных данных о будущих санкциях нет. Телеканал также отмечает , что вместе с Россией ограничения наложат на Китай и Индию.

Принятие соответствующих санкций анонсировал доклад разведки США, приписавший Москве попытки оказать влияние на исход выборов президента Соединённых Штатов в 2020 году. При этом пресс-секретарь президента США Джен Псаки не назвала введение санкций против РФ по «вмешательству».