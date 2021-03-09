Politico: о рискованных опытах с вирусами в Ухани было известно в 2017 году

https://static.news.ru/photo/67bfc88a-80f9-11eb-98fe-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Китая утверждают, что пандемия COVID-19 началась из-за заражения коронавирусом посетителей рынка морепродуктов в Ухани. Издание Politico нашло несостыковки в этой версии.

Журналист и писатель Джош Рогин в своём материале пишет , что весной 2020 года представители органов власти США начали собирать свидетельства и факты, указывающие на неискренность Пекина. Американские политики нашли косвенные признаки того, что пандемия связана с Уханьским институтом вирусологии.

В ходе этих изысканий выяснилось, что лаборатория института привлекла внимание американских дипломатов ещё в 2017 году. Сотрудники посольства Соединённых Штатов посылали сообщения в Вашингтон, предупреждая о рискованных экспериментах с вирусами, проводимыми китайскими учёными. Тогда эти послания были проигнорированы.

В конце 2017 года дипломаты из США посещали конференцию в Пекине. Там они ознакомились с результатами научного исследования, в рамках которого специалисты изучили популяцию летучих мышей в провинции Юньань. У животных нашли коронавирус. Внимание американцев привлёк тот факт, что учёные выявили три новые разновидности вируса с уникальными характеристиками, потенциально делающими патогены опасными для человека. Также сотрудникам посольства удалось узнать, что вирусы попали в лабораторию, о которой тогда было мало что известно.

Дипломаты отправились в Ухань, чтобы изучить ситуацию на месте. Три группы представителей посольства побывали в городе в конце 2017-го и в начале 2018 года. Автор материала для Politico заявляет, что китайские учёные жаловались на недостаток обученного персонала и просили о помощи в поддержании стандартов безопасности в вирусной лаборатории.

Сотрудники посольства после этих визитов направили два послания в Вашингтон, где подробно описали ситуацию и призвали американские власти предпринять активные действия. В посланиях отдельно подчёркивалось, что в Ухани обнаружены потенциально опасные для человека коронавирусы. Дипломаты не засекречивали свои послания и не были против их публикации. Однако Госдепартамент США никак не отреагировал на эти сообщения и не сделал их достоянием общественности.

Ранее стало известно, что две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента) приводил NEWS.ru.