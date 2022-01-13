Политаналитик объяснил страх НАТО перед российскими военными инструкторами

На фоне сообщений о прибытии четверых российских военных инструкторов в Мали чиновники НАТО и ООН заявили об угрозе для своего миротворческого контингента. По словам экс-советника министра обороны Украины Алексея Селиванова, такая позиция понятна. В интервью «ПолитЭксперту» он заявил, что российские военные гораздо более профессиональны, чем те же французские военнослужащие.

Всего лишь четыре военных инструктора вызвали такую истерику у Запада, потому что один русский стоит десятка, а иногда сотни, а иногда и тысячи. Четыре русских инструктора смогут сделать больше, чем целый, например, французский контингент, который и выперли из Мали. И это хорошо, и это правильно, — сказал Селиванов.

Он добавил, что политики в Африке видят, что именно русские принесли мир на их земли. По словам Селиванова, в современной Африке проявляют особый интерес к России, даже к русскому православию.

Россияне в Мали будут тренировать солдат правительственной армии и обслуживать технику, которая поступила ранее в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Бамако и Москвой.

Ранее председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что в стране находятся более семи тысяч сотрудников российской частной военной компании Вагнера. По его словам, РФ «искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке» и разместилась в Ливии.

До этого российских военных инструкторов обвинили в причастности к нарушениям прав человека, изнасилованиям и преследованию мирных жителей Центрально-Африканской республики. В заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отмечается, что пострадавшие запуганы и не обращаются в суды.