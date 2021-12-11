В Ливии заявили о тысячах находящихся в стране вагнеровцев

Председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что в стране находятся более семи тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, у них в распоряжении имеются не менее 30 реактивных самолётов, сообщает информационное агентство Anadolu.

Чиновник добавил, что самолёты располагаются на авиабазе в населённом пункте Гардабия, а военнослужащие «роют траншеи» в порту Сирт и городе Куфра.

Аль-Мишри также заявил, что Россия «искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке» и разместилась в Ливии. По словам главы госсовета, российские наёмники попытаются захватить центральную часть Ливии, после того как приведут к власти в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) «своего человека».

Ранее сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам решил баллотироваться на пост президента страны. Он подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства, которые должны состояться 24 декабря.

Каддафи-младший подал заявление на регистрацию кандидатом на пост президента в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юго-западе Ливии. Во время процедуры его сопровождал адвокат.

О намерении Сейфа аль-Ислама Каддафи участвовать в президентских выборах стало известно ещё весной. До этого он боролся за пост главы государства в 2018 году, но тогда выборы были сорваны из-за наступления войск фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.