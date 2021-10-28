ООН обвинила инструкторов ЧВК Вагнера в изнасилованиях в ЦАР

Российских инструкторов частной военной компании (ЧВК) Вагнера обвинили в причастности к нарушениям прав человека, изнасилованиям и преследованию мирных жителей Центрально-Африканской республики (ЦАР). Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечается, что пострадавшие от действий бойцов ЧВК запуганы и не обращаются в суды и правоохранительные органы.

Мы крайне обеспокоены запугиванием и недавними сообщениями о насильственном преследовании частных лиц и сообществ со стороны частных военных и охранников, — заявили эксперты ООН.

Отмечается, что «вагнеровцы» причастны к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

Тесно сотрудничая с местной полицией и военнослужащими ЦАР, российские инструкторы участвуют в задержании людей. Это означает, что жертвы часто не имеют доступа к правосудию, говорится в заявлении.

Сообщается, что организации стало известно о причастности российских наёмников к сексуальному насилию как над женщинами, так и мужчинами во многих регионах страны. Точное число пострадавших неизвестно, поскольку многие из них боятся обращаться за помощью, опасаясь возмездия.

В связи с этим ООН призывает правительство ЦАР «прекратить любые отношения с частным военным персоналом, особенно с группой Вагнера, и выполнять международные обязательства по привлечению нарушителей прав человека к ответственности.

Ранее военный блогер Владлен Татарский заявил, что ЧВК нужны тем, для кого воевать — призвание. По его словам, такие люди не найдут себя в мирной жизни. Если человеку нравится убивать, а ему предлагают «пойти слесарем в трамвайный парк», то тогда он начинает пить, потому что нет такой жизни, какую он хотел бы, считает блогер.