Полиция задержала раввина по делу нелегального гражданства Абрамовича

Судебная полиция Португалии задержала раввина Даниэля Литвака, подозреваемого в деле о незаконном предоставлении португальского гражданства Роману Абрамовичу, сообщила испанская радиостанция COPE. Утверждается, что он связан с предоставлением бизнесмену гражданства.
Отметим, что Литвак
Ранее власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. За расследование отвечает Институт регистраций и нотариата (IRN).
Представитель Абрамовича отреагировал на проверку законности выдачи паспорта. Он
Ранее стало известно, что Роман Абрамович сумел доказать, что является потомком тех евреев-сефардов, которые в далёком XV веке были насильно депортированы из Испании и Португалии. И теперь Абрамович стал не только одним из самых состоятельных лондонских резидентов, но и богатейшим членом сефардской общины Португалии.