Полиция задержала раввина по делу нелегального гражданства Абрамовича

Судебная полиция Португалии задержала раввина Даниэля Литвака, подозреваемого в деле о незаконном предоставлении португальского гражданства Роману Абрамовичу, сообщила испанская радиостанция COPE. Утверждается, что он связан с предоставлением бизнесмену гражданства.

Отметим, что Литвак входит в еврейскую общину города Порту. В источнике уточнили, что именно представители данной общины предоставили сертификат Абрамовичу о его сефардском происхождении, что послужило основанием для получения им гражданства.

Ранее власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. За расследование отвечает Институт регистраций и нотариата (IRN).

Представитель Абрамовича отреагировал на проверку законности выдачи паспорта. Он указал , что бизнесмен и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

Ранее стало известно, что Роман Абрамович сумел доказать, что является потомком тех евреев-сефардов, которые в далёком XV веке были насильно депортированы из Испании и Португалии. И теперь Абрамович стал не только одним из самых состоятельных лондонских резидентов, но и богатейшим членом сефардской общины Португалии.