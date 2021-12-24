Новый португалец Абрамович

Миллиардер Роман Абрамович сумел доказать, что является потомком тех евреев-сефардов, что в далёком ХV веке были насильно депортированы из Испании и Португалии. Связана та давняя история была с реконкистой, то есть отвоеванием христианскими правителями Иберийского полуострова и изгнанием оттуда арабов. Пришедшие из Северной Африки вслед за арабскими завоевателями евреи были поставлены перед выбором: креститься или покинуть новые королевства. И вот спустя века в Лиссабоне и Мадриде решили принести извинения потомкам стойких иудеев, разрешив им в качестве исторической компенсации получить гражданство уже фактически Европейского союза.

Видимо, это последнее юридическое обстоятельство и является побудительным мотивом для поисков у себя сефардских корней. Известно, что у Романа Аркадьевича, приобретшего ради своего вживления в британский истеблишмент футбольный клуб со старыми традициями «Челси», возникли проблемы с британскими иммиграционными властями. В рамках кампании как бы противодействия сомнительному, с точки зрения Лондона, российскому бизнесу Абрамович был лишён трудовой визы, что создавало немалые трудности в управлении его интернациональной деловой империей. И тогда он вспомнил о своём историческом праве на израильский паспорт и успешно обзавелся синеватой книжицей. Притом, что на днях журналистка Кэтрин Белтон, автор книги «Люди Путина», была вынуждена публично извиниться перед Абрамовичем за своё утверждение, что он купил «Челси» по распоряжению российского президента.

Роман Абрамович imago sportfotodienst/Global Look Press

Однако мало, видимо, иметь право на беспрепятственный въезд в Великобританию, захотелось превратиться в полноправного гражданина объединённой Европы. И теперь Абрамович стал не только одним из самых состоятельных лондонских резидентов, но и богатейшим членом сефардской общины Португалии. Правда, учитывая, что прошения далёких потомков несчастных изгнанников рассматриваются обычно пару лет, то парадокс и заключается в том, что за время превращения Абрамовича в нового португальца Великобритания окончательно вышла из ЕС. Но гражданство союза всё равно важный не только юридический, но и политический козырь.

Когда-то на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о наших олигархах, выводящих непосильно заработанное за границу, Владимир Путин назвал их уже гражданами мира. Что, собственно, обновленная коллекция гражданств и паспортов Абрамовича ныне и подтверждает. Сам Роман Аркадьевич относится к миллиардерам ещё ельцинского периода (старые деньги), но известна и его определённая близость и к нынешней российской администрации.

Президент РФ Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

А за океаном начинают активно прессовать именно крупных российских собственников, чьё достояние было, по американским прикидкам, нажито исключительно благодаря особым отношениям с нынешним Кремлём. Не исключено, что европейский паспорт — это ещё не индульгенция от штатовского давления, но принципиальный шаг в сторону от России. Наши традиционные олигархи в последнее время вообще усиленно уходят в кеш. А Абрамович как раз в эти дни вывел из структур своего ЕВРАЗа угольные активы, что позволяет думать о возможной предпродажной подготовке.

Кстати, в своё время по «сефардской квоте» получил испанский паспорт Владимир Гусинский, который резонно опасался своей выдачи России и, что называется, подстраховался. Насколько известно, к Абрамовичу у наших правоохранительных органов претензий, как к братьям Магомедовым или Михаилу Абызову, нет. Но кто знает, что будет завтра... Тем более что есть некоторые деловые люди из российского списка «Форбс», которым сефардские корни могут очень скоро понадобиться.