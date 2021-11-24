Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»

Российский миллиардер Роман Абрамович выиграл иск о клевете в книге Кэтрин Белтон «Люди Путина». Как сообщает британская газета The Telegraph, Высокий суд Лондона постановил, что в книге содержатся ложные факты о бизнесмене. Ответчиками выступили автор произведения и издательство HarperCollins.

Как рассказала изданию пресс-секретарь олигарха, в книге были признаны клеветой девять заявлений об Абрамовиче. В частности, автор утверждала, что миллиардер купил футбольный клуб «Челси» по просьбе президента России Владимира Путина, чтобы «подкупить британскую элиту».

Сегодняшнее судебное решение постановляет, что эти утверждения поданы как факты, а не являются выражением мнения, как утверждали ответчики, — отметила пресс-секретарь, добавив, что дело может быть продолжено.

Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издательство HarperCollins, издавшее книгу «Люди Путина» бывшей корреспондентки Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Также стало известно, что против британского издательства подали в суд иски о клевете предприниматели из России Михаил Фридман, Пётр Авен и Шалва Чигиринский, а также компания «Роснефть».