В Португалии проверят законность гражданства Абрамовича

Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. За расследование отвечает Институт регистраций и нотариата (IRN), сообщает Reuters.
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IRN намерен установить, исключив какие-либо сомнения, имело ли место <...> нарушение, — подчёркивается в публикации.
Представитель Абрамовича отреагировал на проверку законности выдачи паспорта. Он указал, что бизнесмен и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».
Ранее стало известно, что Роман Абрамович сумел доказать, что является потомком тех евреев-сефардов, которые в далёком XV веке были насильно депортированы из Испании и Португалии. И теперь Абрамович стал не только одним из самых состоятельных лондонских резидентов, но и богатейшим членом сефардской общины Португалии.