В Португалии проверят законность гражданства Абрамовича

Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. За расследование отвечает Институт регистраций и нотариата (IRN), сообщает Reuters.

Издание отмечает , что в Минюсте Португалии пояснили: такое расследование является стандартной процедурой, если появляются сведения о «каком-либо возможном нарушении».

IRN намерен установить, исключив какие-либо сомнения, имело ли место <...> нарушение, — подчёркивается в публикации.

Представитель Абрамовича отреагировал на проверку законности выдачи паспорта. Он указал, что бизнесмен и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

Ранее стало известно, что Роман Абрамович сумел доказать, что является потомком тех евреев-сефардов, которые в далёком XV веке были насильно депортированы из Испании и Португалии. И теперь Абрамович стал не только одним из самых состоятельных лондонских резидентов, но и богатейшим членом сефардской общины Португалии.