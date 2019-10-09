https://static.news.ru/photo/3b0ba836-ea96-11e9-93ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/Global Look Press

Экоактивисты угрожают «глобальным восстанием». Они проводят серию протестов в разных странах и уверяют, что демонстрации усилятся в ближайшие несколько дней. Им противостоит полиция.



В Великобритании стражи порядка арестовала более 300 участников демонстрации. Они перекрывали дороги и приковывали себя цепями к автомобилям. В Германии, Австрии и Франции митингующие смогли заблокировать движение на центральных столичных улицах.

Аналогичные акции проводятся в Мадриде, Амстердаме, Мельбурне и Сиднее. Организаторы заявляют о том, что акции будут проходить в 60 городах на протяжении двух недель. Они требуют от правительств введения чрезвычайного положения в сфере экологии и климата, остановки выбросов парниковых газов и создания ассамблеи из граждан, которая займётся решением проблем экологии, передаёт сайт argumenti.ru .

Ранее News.ru писал о вдохновителе экоактивистов Грете Тунберг. 16-летняя шведская школьница выступила на саммите ООН по климату 23 сентября. Не скрывая яростных интонаций в голосе, подросток обвинила политиков во лжи и в том, что «они украли у неё детство».

Грета страдает синдромом Аспергера. Это психическое отклонение, похожее на аутизм. Заболевание не влияет на интеллект. Страдающие синдромом Аспергера не понимают двусмысленности, иронии и лжи, часто зацикливаются на какой-либо мысли. Когда Грете было восемь лет, на уроке в школе показали фильм про последствия глобального потепления для планеты, который произвёл на неё сильнейшее впечатление.