Поход за сэндвичем стоил жизни молодому туристу в Доминикане Турист из Канады подвергся нападению во время отдыха в Доминикане и погиб

Молодой турист из Канады и его брат подверглись нападению во время отдыха в Доминикане, сообщил портал City News. В результате стрельбы мужчина погиб, о состоянии его родственника ничего неизвестно.

Как отметил портал, 19-летний канадец вместе с семьей путешествовал по северной провинции Пуэрто-Плата. В один из дней отпуска он вместе с братом пошел купить сэндвич, но в этот момент на них совершили нападение. По версии некоторых СМИ, злоумышленники хотели украсть скутер у молодых людей.

Ранее в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.

До этого в Махачкале на улице Юсупова произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух пациентах с огнестрельными ранениями. Позже в одном из дворов по улице Гамзата Цадасы нашли машину, на которой скрылись стрелявшие.