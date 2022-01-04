Погранслужба Киргизии готова принять меры из-за митингов в Казахстане

Киргизские пограничники отслеживают ситуацию в Казахстане и готовы «принять соответствующие меры» в случае обострения ситуации, сообщили РИА Новости со ссылкой на погранведомство республики.

Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета Нацбезопасности Киргизской Республики) отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами, — сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра.

Там напомнили, что подразделения пограничников, в том числе дислоцированные на киргизско-казахстанском участке, в связи с празднованием Нового года несут службу в усиленном режиме.

В Казахстане новый год начался с волны антиправительственных выступлений, разгоревшихся из-за недовольства внезапным ростом цен на сжиженный газ. Несмотря на то что очагом стала расположенная на западе страны Мангистауская область, протестный потенциал дал знать о себе и в других районах республики.

Массовые демонстрации начались с нефтеносного города Жанаозен. Участники протестных акций выступили с требованием снизить цену на сжиженный газ, которая, по их словам, внезапно взлетела с 1 января до 120 тенге ($0,27). Недовольные считают, что она должна оставаться на уровне 60 тенге ($0,13). Ответственность за скачок цен люди возлагают не только на локальные органы власти, но и на центральное руководство.

В стране также отключены ключевые мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp и Signal. По информации СМИ, доступ к соцсетям пропал в 22:00 по местному времени.

Ранее правительственная комиссия посетила Мангистаускую область Казахстана и объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи с протестующими. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.