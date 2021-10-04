Почему Саакашвили не вернётся к власти

Напомним вкратце — 2 октября в Грузии состоялись местные выборы, накануне которых и вернулся из изгнания Михаил Саакашвили. Основная борьба шла между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили «Единое национальное движение». Сами по себе выборы не привлекли бы повышенного внимания, но эти носили особый характер. Дело в том, что в прошлом году оппозиция потерпела поражение на выборах в парламент, что привело к затянувшемуся кризису. Оппозиционеры не признавали их результаты, отказывались принимать участие в работе парламента. При участии европейских посредников было достигнуто компромиссное соглашение — если на местных выборах правящая партия получит меньше 43% голосов, то она обязуется провести повторные парламентские. Но потом в «ЕНД» отказались подписывать соглашение и, разумеется, отказалась от него и «Грузинская мечта». Тем не менее, перед самыми выборами в «ЕНД» сказали, что партия признает условия компромисса.

Таким образом значение местных выборов в этот раз возросло (не случайно в них приняло участие почти 52% избирателей). Поэтому Саакашвили, основатель «ЕНД», и решил вернуться домой, несмотря на угрозу ареста. В этом смысле его поступок весьма напоминает поступок Алексея Навального в январе. Навальный, наверное, рассчитывал, что арест будет краткосрочным, что его возвращение спровоцирует мощную волну гражданской активности, которая и вызволит его из заключения — вкупе с иностранным давлением.

Выборы в Грузии Kulumbegashvili Tamuna/XinHua/Global Look Press

Однако Навальный просчитался. Протесты, не особо многочисленные, были решительно подавлены, ходатайства из-за рубежа отклонены, а он уже 10-й месяц пребывает за решеткой. ФБК, признанный экстремистской организацией и иноагентом, свою деятельность в России приостановил, соратники — в эмиграции, и как показали недавно завершившиеся думские выборы, на ситуацию влияния не оказывают, «Умное голосование» провалилось. Так что Саакашвили вполне может оказаться в схожей ситуации.

Общие результаты местных выборов не в пользу оппозиции, «Грузинская мечта» получила около 48% голосов, «ЕНД» — чуть более 30%. Формально это поражение. Но 4 октября Саакашвили передал на волю письмо, в котором привал своих сторонников мобилизоваться во втором туре, поскольку в крупных городах в первом туре победы ни один кандидат не одержал — это касается Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Рустави. Причём если в грузинской столице отрыв действующего мэра (он идет от «Грузинской мечты»), знаменитого футболиста Кахи Каладзе от преследователя-оппозиционера составляет более 10%, то в других городах кандидаты идут, что называется, нос к носу. (Любопытно заметить, что Каладзе продолжает модную тенденцию в бывших советских республиках, в которых столичными мэрами избирают знаменитостей. В Киеве это боксер Виталий Кличко, а в Ереване — комик Айк Марутян).

Так что Саакашвили действительно может рассчитывать на победу своих сторонников в ряде ключевых городов во втором туре, и тем самым он сможет минимизировать поражение по полученным процентам (которые относятся к депутатам муниципалитетов).

Но что может получить Саакашвили даже при самом благоприятном раскладе? Уже вся верховная грузинская власть, начиная с президента Саломе Зурабишвили, объявила, что на снисхождение и прощение ему надеяться не стоит, что он должен отбыть свой срок. Перевыборов парламента, очевидно, не будет. После тянущегося уже год кризиса собрать тысячи людей на площади для давления на правительство будет сложновато.

Саакашвили уже за пятьдесят, он в политике более четверти века, так что судить о нем можно вполне. Он показал себя лидером крайне неуживчивым, очень нестабильным, не командным игроком. Для него есть только собственное «Я», а остальные должны под него подстраиваться. В Грузии поначалу это сходило ему с рук. Получивший в январе 2004 года 96% голосов Саакашвили мог игнорировать чужое мнение и навязывать свое. Но его харизма внутри страны постепенно разрушалась, а проблемы росли как снежный ком. Он не смог пробыть у власти и 10 лет, и был вынужден бежать из Грузии сразу же по истечении своих полномочий. Министры у него менялись с невероятной скоростью, пиар заменял реальные достижения. На кого-то за рубежом реклама действовала. В России была даже издана книжка «Почему у Грузии получилось», и хотя насчет «получилось» не было никаких объективных данных, очень многие выдавали желаемое за действительное.

Митинг сторонников оппозиционной партии Единое национальное движение в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у тюрьмы Рустави Shakh Aivazov/AP/TASS

На Украине тоже многие верили в «грузинское чудо», почему после переворота 2014 года и приняли Саакашвили с распростертыми объятьями. Ему дали гражданство, назначили сперва советником Петра Порошенко, а после губернатором Одесской области. Это оказалось большой ошибкой украинского президента. Саакашвили вместо кропотливой и повседневной черновой работы сразу же занялся политиканством и интригами, перессорился со всем украинским политическим бомондом, и уже через полгода после назначения, в декабре 2015 года, получил под видеокамерами стакан воды в лицо от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Порошенко в итоге пришлось снять Саакашвили с губернаторского поста и лишить гражданства, но тот много попортил крови президенту своими публичными акциями, в том числе прорывом через границу и последующим противоборством с полицией, немало поспособствовав в конечном счете проигрышу Порошенко на выборах. Наверное, Саакашвили хотел бы повторить нечто подобное и сегодня в Грузии, но ему не дают.

При этом дискредитированный и в Грузии, и на Украине Саакашвили получил назначение от нового украинского президента Владимира Зеленского, возглавив исполком Национального комитета реформ. Возможно, это произошло в знак признания вышеотмеченных заслуг по борьбе с Порошенко. Должность эта малозначимая и ни к чему не обзывающая, но дающая Саакашвили официальный статус. Но опять же, будучи лицом официальным, назначенным Зеленским, Саакашвили открыто вмешался в грузинскую политику, нелегально пересёк границу, скандалит, не принимая во внимание то, как это отразится на отношениях между Киевом и Тбилиси.

Думается, что у Саакашвили вершина карьеры в политике давно позади. Он едет с ярмарки. На Украине он себя не нашел, хотя ему дважды давали шанс. В Грузии экс-президент тоже давно отработанный материал, удерживающийся лишь за отсутствием иных ярких фигур. Даже если допустить, что завтра оппозиция каким-то чудом придет к власти, совсем не факт, что Саакашвили допустят к ней его же соратники. Вспомним, что, когда в прошлом созыве грузинского парламента во фракции «ЕНД» произошел раскол, из 27 депутатов только шестеро остались верны своем лидеру — такова у него сила отталкивания от себя людей.