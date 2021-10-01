Президент Грузии никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Её слова приводит РИА Новости.

Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный — нет, никогда, — заявила Зурабишвили.

Президент считает, что Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию в стране. Зурабишвили отметила, что не станет подписывать помилование, чтобы быть честными «перед людьми, пострадавшими от его режима».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Михаил Саакашвили задержан на территории страны.

Саакашвили обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что политик будет задержан, как только пересечёт границу.

1 октября экс-президент сообщил, что вернулся на родину. Однако в МВД Грузии опровергали информацию о возвращении Саакашвили. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники в украинской Госпогранслужбе сообщали, что политик не пересекал границу.