Оглашены предварительные итоги выборов в местные органы власти в Грузии

На местных выборах в органы самоуправления в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» получила 46,5% голосов. У партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» — 30,7%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны по итогам подсчёта 99,92% голосов избирателей.

Подсчитаны голоса 3740 участков из 3743. «Грузинская мечта» получила 46,5% голосов, «Единое национальное движение» — 30,7%, партия Георгия Гахария «За Грузию» — 7,79%, заявили в ЦИК.

Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» и действующий градоначальник Каха Каладзе заявил на брифинге, что надеялся победить в первом туре выборов, но готов бороться во втором и уверен в своей победе, сообщает РИА Новости.

«Грузинская мечта» победила в масштабах страны, где есть несколько районов, где состоится второй тур. Что касается моего участия во втором туре и продолжения избирательной кампании, то я готов и уверен, что во втором туре Тбилиси поддержит нас, поддержит развитие города, реконструкцию и мы обязательно победим, — заявил он.

Ни Каладзе, ни его главный конкурент, оппозиционер Ника Мелия, не получили более 50% голосов избирателей. Второй тур пройдёт через две недели после первого.

2 октября в Грузии начались муниципальные выборы. Граждане выбирают депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе специального брифинга сообщил, что в Грузии был задержан Саакашвили. Экс-президент ранее обещал приехать на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.