О том, что ещё две российские станции на Чукотке и Алтае 13 августа перестали передавать информацию, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассину Зербо. Чиновник уточнил, что «замолчали» станции, расположенные в чукотском Билибино и алтайском Залесово, а станция в Уссурийске продолжает работать.

Предполагаемых причин остановки в потоке данных он не назвал. Ранее в ОДВЗЯИ говорили о подобных проблемах с двумя другими станциями ядерного мониторинга — в Дубне и Кирове. Они ближе всего находились к инциденту в Северодвинске.

Международная система мониторинга получила последнее сообщение со станции в Дубне в 03:16:59 (06:16:59 мск) 10 августа 2019 года, со станции в Кирове — в 06:19:31 (09:19:31 мск) 10 августа 2019 года, — уточнила в разговоре с ТАСС неназванный представитель ОДВЗЯИ.

Сообщения о прекращении работы станций усилили опасения среди западных чиновников, что Россия пытается скрыть улики предполагаемого взрыва на полигоне в Северодвинске.

Как известно, в дополнение к американским спутникам и обычному перехвату сообщений в мире существуют сотни станций мониторинга, которые делают замеры сейсмических сдвигов, звуковых волн и радиоактивных выбросов. Именно они — индикатор возможных «незадекларированных» ядерных испытаний. И прерывание потока данных с четырёх станций мониторинга не могло быть воспринято как-то иначе, чем попытка свести к минимуму информацию об испытываемом оружии, которое, по предположению президента Дональда Трампа, является крылатой ракетой с ядерной боеголовкой. Впрочем, в эту версию среди экспертов пока мало кто верит.

Приостановка передачи данных выглядит естественно на фоне поведения ОДВЗЯИ. Организация, как известно, даёт каждой стране веские гарантии того, что передаваемые со станций данные не будут применены для разведывательных мероприятий или для каких-то сторонних целей, которые не соответствуют миссии организации. Впрочем, накануне организация «отличилась» тем, что опубликовала данные о взрыве со своих сейсмических датчиков. Зербо выложил в Twitter целую иллюстрацию с картой того, где и как появились тревожные признаки последствий трагедии в Северодвинске.