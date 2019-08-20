Остановка передачи данных с четырёх российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, подогрела опасения западных политиков, что российская сторона испытывает запрещённое вооружение. Пауза возникла сразу после ЧП в Северодвинске, где 8 августа, по официальным данным, произошёл взрыв жидкостной двигательной установки во время испытательных работ. Несмотря на интерес Запада к «молчанию» четырёх мониторинговых пунктов, российская сторона уверяет, что никакой угрозы в связи с трагедией в Северодвинске нет.

О том, что ещё две российские станции на Чукотке и Алтае 13 августа перестали передавать информацию, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассину Зербо. Чиновник уточнил, что «замолчали» станции, расположенные в чукотском Билибино и алтайском Залесово, а станция в Уссурийске продолжает работать.

Специалисты продолжают обращаться к нашим коллегам из России по вопросу о скорейшем возобновлении работы, — цитирует газета заявление Зербо.

Предполагаемых причин остановки в потоке данных он не назвал. Ранее в ОДВЗЯИ говорили о подобных проблемах с двумя другими станциями ядерного мониторинга — в Дубне и Кирове. Они ближе всего находились к инциденту в Северодвинске.

Международная система мониторинга получила последнее сообщение со станции в Дубне в 03:16:59 (06:16:59 мск) 10 августа 2019 года, со станции в Кирове — в 06:19:31 (09:19:31 мск) 10 августа 2019 года, — уточнила в разговоре с ТАСС неназванный представитель ОДВЗЯИ.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Сообщения о прекращении работы станций усилили опасения среди западных чиновников, что Россия пытается скрыть улики предполагаемого взрыва на полигоне в Северодвинске.

Как известно, в дополнение к американским спутникам и обычному перехвату сообщений в мире существуют сотни станций мониторинга, которые делают замеры сейсмических сдвигов, звуковых волн и радиоактивных выбросов. Именно они — индикатор возможных «незадекларированных» ядерных испытаний. И прерывание потока данных с четырёх станций мониторинга не могло быть воспринято как-то иначе, чем попытка свести к минимуму информацию об испытываемом оружии, которое, по предположению президента Дональда Трампа, является крылатой ракетой с ядерной боеголовкой. Впрочем, в эту версию среди экспертов пока мало кто верит.

Приостановка передачи данных выглядит естественно на фоне поведения ОДВЗЯИ. Организация, как известно, даёт каждой стране веские гарантии того, что передаваемые со станций данные не будут применены для разведывательных мероприятий или для каких-то сторонних целей, которые не соответствуют миссии организации. Впрочем, накануне организация «отличилась» тем, что опубликовала данные о взрыве со своих сейсмических датчиков. Зербо выложил в Twitter целую иллюстрацию с картой того, где и как появились тревожные признаки последствий трагедии в Северодвинске.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT , data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

Публикация скорее навела панику, нежели внесла ясность в ситуацию: легенда карты очень плохо видна. Как считается, этим ОДВЗЯИ не только нарушила свои обязательства, но и рассердила российских специалистов. В связи с этим неудивительно, что российские станции «замолчали».

Проблема ядерных испытаний была поднята и в контексте переговоров президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В разговоре с журналистами российский лидер уверил, что опасности в связи с ситуацией в Северодвинске нет.

Никакой угрозы там нет, никакого повышения (радиационного — News.ru) фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов — военных и гражданских, — сказал президент.

Путин добавил, что специалисты, которые пострадали и погибли в Северодвинске, «выполняли важнейшую государственную функцию».

Как пояснил News.ru источник в Росатоме, в России существует несколько систем мониторинга радиационной обстановки. Датчики первой системы — АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) Росатома — расположены на объектах присутствия корпорации и вокруг них (заводов, атомных электростанций). Информация доступна на сайте russianatom.ru, где в режиме реального времени можно отследить изменения в радиационном фоне. Вторую систему ЕГАСМРО — единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки — эксплуатирует Росгидромет, и она также объединяет сотни датчиков. Информация доступна на сайте egasmro.ru.

Однако существует ещё третья, закрытая система, которую называют МСМ или Российским сегментом Международной системы мониторинга, — отметил собеседник News.ru. — Её контролируют военные, и она объединяет около 30 станций, в том числе те, которые осуществляют радиационный контроль. Она связана с системой датчиков других стран, объединённых Договором о нераспространении ядерного оружия, и с её помощью государства обмениваются данными. И задача этих станций — следить, что, кто и где взрывает.

Поэтому отключение нескольких датчиков из восьми военной системы, о которых написали журналисты The Wall Street Journal, ни о чём не говорит, ведь есть сотни других, опираясь на данные которых, можно отследить радиационную ситуацию в стране, добавил источник.

То есть не может быть никакого умысла скрыть что-то, если отключить два датчика, пусть и из системы военных, которые более сложные. Радиационный фон в норме, угрозы жизни населения нет. Это точно, — добавил собеседник.

По мнению источника, причина отключения станций замера радиации — политическая: после прекращения действия ДРСМД стороны занялись взаимными обвинениями.

Американцы вышли из Договора, мы прекратили выполнять обязательства, и теперь взаимно друг друга обвиняем. Вот военные взяли, да понаотключали, — сказал он.

Собеседник News.ru утверждает, что отключение датчиков на военных станциях никак не может быть связано с «повышенным радиационным фоном». Открытую статистику публикует Росгидромет. Например, как это было 8 августа, когда ведомство отчиталось об «аварийном повышении фона». По мнению специалиста, это был поспешный шаг.

1,78 мкЗв/ч было 8 августа: все попадали в ужасе и начали пить йод. А на самом деле 1,78 и до 2 мкЗв/ч вы получаете при рентгене зуба в стоматологической клинике, — заметил он и добавил.

В модели возможного распространения радиоактивного облака, которую опубликовал Зебро в Twitter специалист сомневается.