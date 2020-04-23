Мир

Пляжи в Сиднее вновь закрыли из-за наводнивших их отдыхающих

12:16, 24 апреля 2020
Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Пляжи Кловелли, Куги и Марубра в Сиднее вновь закрыли для посещения спустя пять дней после открытия. Об этом сообщила администрация района Рэндвик.

Решение власти объяснили тем, что местные жители не придерживались требования находиться на берегу или в воде только для занятий спортом. Люди приходили на пляжи отдыхать семьями и загорать.

25 и 26 апреля посетить пляжи можно будет в период с 6:00 до 9:00 и только для выполнения упражнений. Власти пересмотрят запрет на их посещение 27 апреля. С 28 апреля в Сиднее откроют другие популярные пляжи — Бонди и Бронте, но только для занятий сёрфингом и плаванием. Загорать, бегать и проводить пикники на них будет по-прежнему запрещено, передаёт CNN.

Австралия считает, что власти Китая не были достаточно откровенны с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции. Министр иностранных дел страны Марис Пейн подчеркнула, что вопросы, связанные с пандемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с австралийским премьером Скоттом Моррисоном заявил, что сейчас не время расследовать возникновение коронавируса, писал NEWS.ru.

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