Пляжи в Сиднее вновь закрыли из-за наводнивших их отдыхающих

25 и 26 апреля посетить пляжи можно будет в период с 6:00 до 9:00 и только для выполнения упражнений. Власти пересмотрят запрет на их посещение 27 апреля. С 28 апреля в Сиднее откроют другие популярные пляжи — Бонди и Бронте, но только для занятий сёрфингом и плаванием. Загорать, бегать и проводить пикники на них будет по-прежнему запрещено, передаёт CNN.
Австралия считает, что власти Китая не были достаточно откровенны с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции. Министр иностранных дел страны Марис Пейн подчеркнула, что вопросы, связанные с пандемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с австралийским премьером Скоттом Моррисоном заявил, что сейчас не время расследовать возникновение коронавируса, писал NEWS.ru.