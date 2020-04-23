Пляжи в Сиднее вновь закрыли из-за наводнивших их отдыхающих

https://static.news.ru/photo/208b8748-860d-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Пляжи Кловелли, Куги и Марубра в Сиднее вновь закрыли для посещения спустя пять дней после открытия. Об этом сообщила администрация района Рэндвик.

Решение власти объяснили тем, что местные жители не придерживались требования находиться на берегу или в воде только для занятий спортом. Люди приходили на пляжи отдыхать семьями и загорать.

Police order swimmers from the water at Clovelly Beach this afternoon. Police have closed Clovelly Beach this afternoon over concerns beachgoers were not observing COVID-19 social distancing measures. @GettyImagesNews @gettyimages #covid19 pic.twitter.com/T071jzSXGS — Ryan Pierse (@RyanPierse) April 24, 2020

25 и 26 апреля посетить пляжи можно будет в период с 6:00 до 9:00 и только для выполнения упражнений. Власти пересмотрят запрет на их посещение 27 апреля. С 28 апреля в Сиднее откроют другие популярные пляжи — Бонди и Бронте, но только для занятий сёрфингом и плаванием. Загорать, бегать и проводить пикники на них будет по-прежнему запрещено, передаёт CNN.

Австралия считает, что власти Китая не были достаточно откровенны с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции. Министр иностранных дел страны Марис Пейн подчеркнула, что вопросы, связанные с пандемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с австралийским премьером Скоттом Моррисоном заявил, что сейчас не время расследовать возникновение коронавируса, писал NEWS.ru.