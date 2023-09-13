Пираньи заживо съели упавшего в реку мужчину В Бразилии стая пираний съела упавшего в реку мужчину

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В Бразилии пираньи съели мужчину, который выпал из лодки, потерпевшей крушение на реке Куяба, сообщает The Daily Mirror. По информации газеты, бразилец скончался от полученных ранений. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести.

Трагедия произошла вечером 9 сентября. Две лодки столкнулись на реке Куяба в Баран-ди-Мельгасу, на борту находились пять человек. Один из них, 38-летний Жоней Жозе Силва да Луз, упал в воду и исчез. Его тело смогли найти лишь на следующее утро, оно было покрыто многочисленными укусами пираний.

Троим членам экипажа удалось спастись. В числе выживших оказалась и супруга съеденного туриста. Спасательная группа Военно-морских сил Бразилии продолжает поиски другого члена экипажа, который пропал без вести после крушения лодки.

Ранее сообщалось, что в Австралии в акватории Кораллового моря стая акул напала на катамаран, на борту которого находились двое россиян и один француз. В результате столкновения были повреждены оба корпуса корабля. Пострадавших нет.

До этого стало известно, что тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Позже ее поймали.