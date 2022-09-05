Пилот упавшего в Балтийское море самолета мог потерять сознание dpa: предположительно, пилот упавшего в Балтийское море самолета был без сознания

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Пилот частного самолет Cessna, упавшего в воскресенье, 4 августа, в Балтийское море, по предварительным данным потерял сознание. Об этом сообщает немецкое агентство dpa. Для его перехвата в небо поднимались истребители Eurofighter.

Согласно первоначальным выводам, пилот мог потерять сознание, — говорится в сообщении агентства.

Представитель Luftwaffe также сообщил агентству, что из-за необычного движения самолета в воздушное пространство Германии были подняты два самолета Eurofighter.

Ранее агентство Reuters сообщило, что у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО. Судно было зарегистрировано в Австрии. Отмечается, что самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. По информации агентства, пилоты дважды меняли курс: в Париже и Кёльне.

По данным латвийского агентства LETA, на борту самолета находились шесть человек.