Песков: Россия пыталась «докричаться» до Запада, но её проигнорировали

Дмитрий Песков / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия пыталась докричаться до стран Запада, договориться с их лидерами о новых принципах безопасности, но её призывы остались без внимания. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты». Он также рассказал о том, как устроен коллективный Запад, отметив, что на верхушке управления находятся США и все решения принимаются из Белого дома. Видеофрагмент речи Пескова опубликовали в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Мы пытались докричаться до коллективного Запада. Мы говорили, что нам не нравится, когда ваши (западные. — NEWS.ru) пушки подступают к нашим границам, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность, мы просим вас этого не делать. Мы приглашаем вас договориться о новых принципах безопасности на нашем общем континенте. Мы просим вас договориться о том, как мы все вместе будем жить в мире. Нас не очень слушали, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для безопасности России. По его словам, присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу расширит границы военно-политического блока. Представитель Кремля подчеркнул, что это решение не сделает Европу более безопасной.

Власти Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в Альянс после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.