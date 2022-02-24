Песков назвал главные цели российской операции на Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главная цель спецоперации России на Украине — освобождение страны от нацистов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что Россия не ставит перед собой цель оккупировать страну. Вопрос о том, нужно ли сменить власть в Киеве, Песков оставил без ответа.

В идеале нужно освободить Украину, зачистить её от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии, — сказал Песков.

Он отметил, что Россия не преследует цель оккупировать Украину.

Также Песков не стал отвечать на вопрос, должна ли смениться власть на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ также обозначил сроки завершения спецоперации России на Украине. Он отметил, что их будет определять президент по мере достижения поставленных задач.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.