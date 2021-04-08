Песков: Путин — сторонник добрых отношений с США

https://static.news.ru/photo/e7a45312-9851-11eb-8523-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Враждебные действия Вашингтона против России не меняют точки зрения президента РФ Владимира Путина на взаимодействие двух стран. Российский лидер остаётся сторонником выстраивания добрых отношений со Штатами, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В целом, несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент Путин остаётся последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с Соединёнными Штатами — как минимум в выгодных нам областях, — сказал представитель Кремля журналистам.

Вместе с тем Песков заметил, что непредсказуемость действий США вынуждает Россию быть готовой к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию двусторонних отношений. Он добавил, что вопросов, которые журналисты задают на эту тему, оказывается больше, чем сам объём этих отношений.

Мы никогда не представляли и не представляем угрозу для кого-либо. Но, конечно, мы никогда и никому, в том числе и США, не позволим нам угрожать, что-то диктовать и ущемлять наши интересы, — заключил Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ иронично отреагировали на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о присутствии россиян на украинской границе. Тот ранее выразил недоумение этим фактом, отметив, что ему «непонятно, что они там делают». «Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно», — ответили в ведомстве.