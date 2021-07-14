Песков: Путин не расписывается за выбор украинцев

Президент России Владимир Путин не расписывается за выбор украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что украинцы голосуют за политиков с определёнными обещаниями.

Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками, далее в реальности проводится совсем другая линия, — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Она вышла на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду, как трагедию.

На Украине раскритиковали статью Путина. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что она не отличается особой оригинальностью, а историю начали переписывать ещё русские цари.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему близости русских и украинцев, сравнив их с библейскими персонажами. Комментируя тезис о близости народов в статье российского лидера Владимира Путина, он заявил, что отношения между странами больше похожи на отношения старшего брата Каина и младшего Авеля. Как сказано в Библии, старший брат убил младшего.