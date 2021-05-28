Песков оценил влияние обвинений Microsoft на встречу Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/279c0fc6-bfa0-11eb-9fd0-96000091f725_660.jpg Фото: Toby Scott/Global Look Press

В Кремле нет информации о совершении новых кибератак на государственные агентства США хакерами из группировки Nobelium. Высказывания представителя Microsoft на этот счёт абстрактны и не окажут влияния на ход встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Это такое абстрактное заявление, это всё равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения, это будет такое же голословное обвинение, — отметил Песков.

Журналисты спросили у него, повлияет ли заявление Microsoft на рост напряжённости между Москвой и Вашингтоном. Песков считает, что нужно знать, какие группы хакеров совершили атаки на какие объекты, почему они связаны с Россией, а также в чём заключалось нападение и откуда об этом узнали в Microsoft. По его словам, только после получения ответов на эти вопросы «можно подумать» об угрозе напряжённости в двусторонних отношениях.

Ранее корпорация Microsoft сообщила, что атака на 150 различных ведомств и аналитических институтов и неправительственных организаций в США якобы совершила группировка хакеров из России. Указано, что от действий злоумышленников из Nobelium могли пострадать 150 организаций, большая часть из них находятся в США. Потенциальными жертвами также считаются 24 организации в других государствах.

Встреча Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Мероприятие может омрачить новый раунд антироссийских санкций. Белый дом обязан анонсировать их до 2 июня. NEWS.ru подробно рассказывал о ситуации.