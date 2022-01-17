Песков оценил подготовку поездки Путина в Пекин при росте заражений COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данный момент проходит подготовка поездки Владимира Путина в Пекин и готовится она в непростых условиях. Сложность заключается в сильном росте заболеваний коронавирусной инфекцией.

Поездка готовится в весьма сложных условиях. Китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, — отметил Песков.

По его словам, в связи с этим рождаются дополнительные требования по санитарной безопасности.

Как будет дальше в оставшиеся недели до этой поездки — даст Бог, всё пойдёт по плану. По крайней мере мы готовимся,— закончил он.

Ранее Песков рассказал, что Кремль не видит необходимости в дополнительных указаниях регионам по действиям в ситуации с распространением коронавируса, в том числе штамма «омикрон». По его словам, эта работа ведётся фактически на ежедневной основе не только президентом, но и главой правительства.

Он напомнил , что главам субъектов предоставлены полномочия по предупреждению новых случаев заболевания коронавирусом, в рамках которых они могут самостоятельно предпринимать некие действия, исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте.

Накануне стало известно, что на следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Кроме того, в планах главы государства много личных встреч. Он проведёт и ещё несколько международных переговоров.