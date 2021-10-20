Песков назвал талибов фактическими руководителями Афганистана

Правительство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) является фактическим руководством Афганистана. Прямые контакты с талибами направлены на то, чтобы лучше понять ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Де-юре талибы не признаны, но де-факто являются руководством Афганистана, — сказал он.

Песков добавил, что переговоры с делегацией талибов в Москве помогут понять их намерения, а также планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с делегацией талибов. Она прошла в закрытом для прессы режиме. Лавров заявил талибам о том, что Россия призывает их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Он призвал талибов выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил им о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан.