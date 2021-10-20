Песков назвал талибов фактическими руководителями Афганистана
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:29, 20 октября 2021
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан МуттакиФото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
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Правительство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) является фактическим руководством Афганистана. Прямые контакты с талибами направлены на то, чтобы лучше понять ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Де-юре талибы не признаны, но де-факто являются руководством Афганистана, — сказал он.
Песков добавил, что переговоры с делегацией талибов в Москве помогут понять их намерения, а также планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с делегацией талибов. Она прошла в закрытом для прессы режиме. Лавров заявил талибам о том, что Россия призывает их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Он призвал талибов выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил им о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан.
16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию. После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.