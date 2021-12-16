Песков назвал ошибкой информацию о якобы наличии войск РФ в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не находились и не находятся в Донбассе. Он отметил, что утверждения об обратном являются ошибкой. Его слова передаёт ТАСС. Так он прокомментировал сообщения о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия якобы подтверждается присутствие в Донбассе ВС РФ.

Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно, никаких Вооружённых сил РФ на территории самопровозглашённых республик не было и нет. Вооружённые силы РФ есть на территории РФ, — сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что Россия поставляла и продолжает поставлять гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются непризнанные Донецкая и Луганская народные республики.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

Отмечалось, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава ВСУ. При этом страны НАТО продолжают оказывать Украине военную поддержку, включая поставку оружия, которое применяется в Донбассе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт от США главенствующей роли в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, а не эпизодической.