Песков: Лавров и Блинкен обсудят подготовку встречи лидеров России и США

В Кремле считают, что в случае встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена будет затронута тема подготовки переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, новой информации о переговорах Путина и Байдена пока нет, передаёт РИА Новости.

Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться, — подчеркнул Песков.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что работа по подготовке саммита Путина и Байдена находится на продвинутой стадии. По его словам, пока речь идёт о контакте не очном, но от этого значимость встречи никак не уменьшается. В настоящее время нет ясности, когда именно и в каком формате состоятся переговоры президентов России и США.

В последний раз переговоры двух лидеров состоялась в июле в Женеве. Они продлились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в ряде других сфер.