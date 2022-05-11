Песков заявил о тщательном анализе действий Финляндии, Швеции и НАТО Песков: Кремль тщательно анализирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Администрация президента внимательно следит за любыми действиями НАТО, направленными на расширение, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк», вопрос присутствия Блока у российских границ, в данном случае северных, является одним из важнейших.

Безусловно, всё, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию Альянса у наших границ, мы наблюдает самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа, — сказал представитель Кремля.

Сегодня утром финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что Швеция и Финляндия намерены одновременно подать заявки о вступлении в НАТО. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели. По информации издания, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин должны высказаться относительно членства в Североатлантическом альянсе 12 мая. Само решение по заявке, как ожидается, примут 15 мая.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям. По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко также предупредил, что Москва не останется равнодушной к вступлению северных соседей в Альянс и рассмотрит необходимые меры в сфере обороны. По его мнению, членство в НАТО не будет способствовать укреплению безопасности ни государств, ни Блока в целом.