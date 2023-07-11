Первый с 2019 года рейс из Сочи прилетел в Тбилиси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прерванное с 2019 года авиасообщение между Сочи и Тбилиси возобновилось 11 июля. Из международного аэропорта Сочи в Грузию вылетел первый самолет, перелеты запустила авиакомпания Red Wings, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Изначально рейс был запланирован на 14:00, однако его перенесли, самолет вылетел около 16:00.

До этого самым оптимальным маршрутом был Тбилиси — Батуми — Сочи, так как между курортным городом и столицей Грузии нет прямых поездов.

Ранее агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании Red Wings на выполнение прямых рейсов по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.

19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый за четыре года перерыва прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Полет прошел в штатном режиме, всего на борту находились 86 пассажиров. В честь первого полета пассажирам предложили вино. В свою очередь грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла прямое сообщение между Тбилиси и Москвой 20 мая. Рейсы в аэропорт Внуково совершаются ежедневно.

Позже Georgian Airways расширила список стран, куда можно добраться транзитом из Москвы через Тбилиси. В перечень вошли Австрия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Нидерланды и Саудовская Аравия.