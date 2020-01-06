https://static.news.ru/photo/d0354c96-30af-11ea-b2ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Museum Oman/facebook.com

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлёпанцах. Фотографии с супругой Владимира Зеленского были опубликованы на странице учреждения в Facebook.

Зеленская была одета в просторное платье-рубашку, кюлоты, а ноги обуты в шлёпки. Также на супруге украинского лидера практически не было украшений, лишь серёжки и небольшое ювелирное изделие на шее.

Как писал NEWS.ru, Зеленский проведёт в Омане ряд встреч на высшем уровне. Президент Украины и его семья отбыли в государство на Аравийском полуострове на рейсовом самолёте и за свои личные средства.