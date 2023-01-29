Переговорщик Швеции по НАТО решил вернуться к диалогу с Турцией Переговорщик Швеции по НАТО Стенстрем: диалог с Турцией может начаться в начале недели

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Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрем сообщил о намерении возобновить диалог с Турций в начале недели. Он подчеркнул, что контакты будут носить характер личных встреч. Его слова приводит агентство Anadolu.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем объявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления страны в НАТО приостановлен, но он надеется достичь договоренностей с Анкарой в июле на саммите МИД стран Альянса в Вильнюсе.

Поскольку на данный момент не будет полезной и заслуживающей доверия встречи, было бы бессмысленно собираться и вести переговоры, и это, вероятно, еще больше затруднит процесс. Однако я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи, — сказал Стенстрем.

21 января датский радикал Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. 27 января Палудан повторил акцию по сожжению Корана у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.

29 января Эрдоган сообщил, что Финляндия и Швеция могут получить разные решения Анкары относительно своего намерения вступить в НАТО, в связи с чем не исключено, что Швецию будет ожидать шок.