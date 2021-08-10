Переехавшая в Китай россиянка рассказала о неприятной привычке врачей

Россиянка Анна Кузина, прожившая в Китае 14 лет, назвала неприятную привычку местных врачей, сообщает Lenta.ru.
По её словам, доктора
Дверь в кабинет врача нараспашку, все туда-сюда ходят, даже если принимают другого. У женского врача, помню, всё было поставлено на конвейер: пациентки заходили практически одновременно, и их просто по кругу осматривали. Это было очень непривычно и неприятно, — пояснила Кузина.
Она добавила, что сейчас ситуация стала намного лучше. Теперь сами китайцы могут просить других пациентов не заглядывать в кабинет во время приёма.
Ранее чешский журналист Мирослав Ружичка восхитился поездкой на Дальний Восток. Он провёл несколько дней на Байкале, после чего полетел в Петропавловск-Камчатский, где сначала пробыл неделю. После этого он ещё 14 дней путешествовал по полуострову с проводником.