Чешский журналист восхитился поездкой на Дальний Восток

Журналист Мирослав Ружичка посетил Дальний Восток. Он поделился с читателями издания Reflex впечатлениями от поездки.

Ружичка провёл несколько дней на Байкале, после чего полетел в Петропавловск-Камчатский, где сначала пробыл неделю. После этого он ещё 14 дней путешествовал по полуострову с проводником.

Отмечается, что чех принял участие в рыбалке в Авачинском заливе, сплаве по реке Быстрая, экскурсии на вертолёте к Курильскому озеру, поездках в Долину гейзеров, к каньону реки Вулканная, к кратеру Мутновского вулкана и сопке Горелой. Ружичку впечатлили медведи, которых он впервые видел так близко в живой природе.

Вид самца, прогуливающегося по берегу, произвёл на нас потрясающее впечатление, — написал он.

Он также отметил рыбное богатство региона и добавил, что лучше рыбы, чем на Камчатке, не ел никогда.

Ранее корреспондент британского издания The Independent Оливер Кэрролл поделился впечатлениями от путешествия в Дагестан. Он упомянул эпизод, развеселивший местных жителей.

Однажды ему позволили подоить корову. Затея закончилась печально для британца, поскольку животное его лягнуло копытом. Позже ему объяснили, что по местным патриархальным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины.