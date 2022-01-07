Пентагон: США не намерены снижать численность войск в Европе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не планируют снижать численность своих войск в Европе, сообщил Кирби на своей странице в Twitter. Ранее американская телекомпания NBC cообщила, что США в предстоящей дискуссии с Россией могут рассмотреть вариант сокращения численности сил и частоты проведения учений в Восточной Европе.

Могу однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение численности войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в странах Прибалтики и в Польше, — сказал Кирби.

Ранее журналисты WSJ высказали мысль, что для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить проблемы на Украине. Россия, по мнению журналистов, стремится запугать Запад и навязать своё влияние в Восточной Европе.

Главы МИД стран — членов НАТО заявили о необходимости диалога, дипломатии и деэскалации в отношениях с Москвой в преддверии заседания Совета Россия — НАТО 12 января, которое должно состояться в Брюсселе. В Альянсе также отметили, что страны военно-политического объединения готовы выразить единство в ответ на агрессию России против Украины.

Помимо заседания Совета, Россия проведёт переговоры с США по вопросам безопасности 10 января, которые должны состояться в Женеве. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.