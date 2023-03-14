Пентагон: пуски ракет КНДР не угрожают США

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования Пентагона сообщила, что США не видят в пусках баллистических ракет Северной Кореей непосредственной угрозы себе или своим союзникам, передает РИА Новости. Так в ведомстве прокомментировали запуск двух баллистических ракет малой дальности с территории КНДР, которые пролетели 620 километров и упали в Японском море. Представители оборонного ведомства Соединенных Штатов добавили, что действия Пхеньяна являются дестабилизирующими.

Хотя мы пришли к заключению, что данный инцидент не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам, эти ракетные пуски, равно как и недавние пуски крылатых ракет, подчеркивают дестабилизирующий характер незаконных северокорейских программ разработки оружия массового поражения и баллистических ракет, — сказано в пресс-релизе.

В Пентагоне отметили, что проводят консультации с союзниками по этому вопросу.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея заявила о запуске двух «стратегических крылатых ракет» с подводной лодки. Там также добавили, что военные Южной Кореи объявили о запуске «неопознанной ракеты» с территории КНДР. По информации Объединенного комитета начальников штабов, ракета была запущена в районе города Синпо.